EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 6.11.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Zwracam się do wiernych oraz ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy, w niedzielę 21 listopada na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej – powiedział @Abp_Gadecki w homilii w drugi dzień Ogólnop. Kongresu Jezusa Chrystusa Króla.

RT @Pontifex_pl: Pocieszenie. To siła, która nie pochodzi od nas, ale od Tego, który nam towarzyszy: od Jezusa, Boga z nami. Zachęcajmy się…

RT @Pontifex_pl: Pasja. Serce Chrystusa, pełne pasji, rozdarte dla nas na krzyżu, płonie zranione miłością. W czułości i bólu to Serce obja…

RT @Pontifex_pl: Pamięć. Przypominać oznacza „powracać do serca” (wł. ricordare, gra słów z łac. cor - serce). Pielęgnujmy pamięć o tych, k…

RT @bpLechowicz: Zapraszam do udziału w IV Kongresie Rodzin Polonijnych on line w dniach 20 i 21 listopada. Zapisy i bliższe informacje zna…

[email protected]_pl uda się na Cypr od 2 do 4 grudnia, odwiedzając Nikozję, oraz do Grecji od 4 do 6 grudnia, odwiedzając Ateny i wyspę Lesbos - podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. https://t.co/o2MDoPztlP