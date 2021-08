EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 5.08.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#PolskaPielgrzymuje - pieszo, rowerami, na rolkach i... #online! Dla tych, którzy nie są w stanie udać się w drogę do polskich sanktuariów organizatorzy pielgrzymek przygotowali wiele propozycji duchowego włączenia się wspólnotę. Zachęcamy do dołączenia również przez #socialmedia https://t.co/S1QkskQhVP

W #Medjugorie trwa 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych. W spotkaniu, które potrwa do piątku, biorą udział młodzi z 54 krajów z całego świata, w tym także z Polski. https://t.co/iSBd51TCJZ

Już jutro rozpoczną się Rekolekcje "Beatyfikacja33", które potrwają do 8 września. Są jedną z form przygotowania duchowego do beatyfikacji kard. #Wyszyński i M. Elżbiety Czackiej.

Dzisiaj przypada #pierwszyczwartek miesiąca - dzień, w którym dziękujemy Bogu za Najświętszy Sakrament, za Jego stałą obecność pośród nas. Dzisiaj modlimy się również o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. https://t.co/jIgQUcLYu4

RT @JasnaGoraNews: Bądź gotowy dziś do drogi…bo już za pojutrze wyrusza @WawPielgrzymka. Co spakować do pielgrzymkowego plecaka, nad tym za…