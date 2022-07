EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 5.07.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @JasnaGoraNews: 🙏Modlitwa z chorymi i za chorych już jutro (6 VII) we wspomnienie #MatkaBoża Uzdrowienia Chorych na #JasnaGóra ⛪️ To w r…

#BpArturMiziński po spotkaniu sekretarzy generalnych Episkopatów Europy: Trwający synod to doświadczenie nowe, otwarte na przyszłość, potrzebne

Obchodzimy dziś wspomnienie bł. Piotra Jerzego Frassatiego: Na nas katolikach, a szczególnie na studentach ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele:nieustannej modlitwy, trzeba organizacji i dyscypliny, abyśmy w danej chwili byli gotowi do czynu. https://t.co/78RW7dp8Mh

RT @ekaipl: Metropolita warszawski uroczyście wprowadził relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki do sanktuari…

RT @diecezjaleg: Rozpoczęła się Jubileuszowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej z udziałem Biskupa Legnickiego Andrzeja #Siemieniewskiego https:/…

W Polsce mamy ok. 800 sanktuariów, w tym 550 sanktuariów maryjnych, 160 sanktuariów błogosławionych i świętych oraz 100 sanktuariów Pańskich. Czas letnich urlopów i wakacji to okazja do pielgrzymowania!

