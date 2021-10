EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 4.10.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Abp Budzik: Jest to wizyta głęboko zapisana w tradycji Kościoła. To już druga wizyta ad limina u papieża Franciszka. Pierwsza odbyła się prawie osiem lat temu, krótko po jego wyborze. https://t.co/YuKam8tLqb

„Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie” to temat konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 5-6 października br. w Centrum Transferu Wiedzy @KUL_Lublin.

RT @agencja_KAI: Od 1 do 6 sierpnia 2023 r. odbędą się w Lizbonie 37. Światowe Dni Młodzieży - poinformował Komitet Organizacyjny tego spot…

Mszą św. u grobu św. Piotra Apostoła, pierwsza grupa biskupów polskich z prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej rozpoczęła wizytę #AdLimina Apostolorum (do progów apostołów). https://t.co/Acvjyy13wX

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem [...]

#BibliaNaDziś: Łk 10, 25-37