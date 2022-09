EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 4.09.2022

[email protected]_pl: Módlmy się do tego naszego ojca i brata, prośmy, aby wyjednał nam "uśmiech duszy"; prosimy, jego słowami, o to, o co on sam kiedyś prosił: "Panie, weź mnie takiego, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi brakami, ale uczyń mnie takim, jakim Ty pragniesz, abym był". https://t.co/9YClKIHs30