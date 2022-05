EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 31.05.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @rzecznikKEPpl: Dzisiaj ostatni dzień #maj, miesiąca poświęconego Matce Bożej. Mamy ostatnią okazję, by uczestniczyć w nabożeństwie #Maj…

RT @DiecezjaTarnow: #Caritas przygotowała ponad 400 paczek dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Trafią one https://t.co/O4QuHMX22J. do d…

RT @BpmmMarek: Podejść do drugiego człowieka, usiąść na brzegu jego serca... usiąść na brzegu brata... stać się małym błogosławieństwem dla…

RT @sdmgrzegorz: Im więcej Boga we mnie, tym więcej mnie przy innych.

Dzisiaj, w ostatni dzień maja - miesiąca maryjnego, o godz. 18.00 @Pontifex_pl odmówi Różaniec przed figurą Maryi Królowej Pokoju w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Do modlitwy zaproszeni są wierni na całym świecie.

RT @JasnaGoraNews: To już dziś. Zapraszamy na #JasnaGóra. #Różaniec z @Pontifex_pl w intencji #pokój-telemost sanktuariów świata od godz.18…

RT @bpmsolarczyk: BÓG obdarza nas Mocą SWOJEGO DUCHA i posyła do innych z misją , abyśmy byli świadkami JEGO Życia. Matka BOŻA z ufnością p…

RT @Abp_Jozef: Każdy kolejny dzień, który otrzymujemy to konkretne zadanie, by uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby w tym świecie było w…