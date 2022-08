EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 30.08.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ArchLodz: #AbpRyś modlił się za Żydów pomordowanych w #LitzmannstadtGetto w 78. rocznicę upamiętniającą likwidację tego drugiego, co do…

RT @sdmgrzegorz: Wielu opętanych również i dzisiaj krzyczy przeciwko Jezusowi. Jezus mówi wówczas do zlego ducha: "Milcz, i wyjdź z niego".…

#BibliaNaDziś: "Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy" (Łk 4, 31-37).

RT @Pontifex_pl: Aby odnowić naszą wiarę i misję wspólnoty, jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia centrum naszej wiary, którym jest relacj…

Ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię - piszą biskupi w liście pasterskim zapowiadającym XII Tydzień Wychowania. Rozpocznie się on 11 września i potrwa do 17 września.

Tekst listu: https://t.co/4TAx6Sd5os https://t.co/ikkFjmcxV4