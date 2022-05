EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 30.05.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen. https://t.co/s2fXyF2b2n

#BibliaNaDziś: "Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga" (Kol 3, 1).

RT @rwatykanskie: Franciszek po modlitwie Regina Coeli zachęcił do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju 31 maja, w liturgiczne św…

RT @arch_katowicka: Trwa Msza św. podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Przewodniczy abp Jan Romeo Pawłowski z Wat…

RT @arch_katowicka: #abpSkworc w Piekarach: Świat, który znamy i który od pokoleń budujemy, jego kultura i gospodarka, wszystko to, co do t…