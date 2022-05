EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 29.05.2022

Episkopat regularnie udost─Öpnia r├│┼╝ne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews mo┼╝na znale┼║─ç nawet kilka tweet├│w w ci─ůgu dnia. Dotycz─ů one wszelkich spraw, kt├│re mog─ů zainteresowa─ç wiernych. Jakie s─ů najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @rwatykanskie: Franciszek po modlitwie Regina Coeli zach─Öci┼é do wsp├│lnej modlitwy r├│┼╝a┼äcowej w intencji pokoju 31 maja, w liturgiczne ┼ŤwÔÇŽ

RT @arch_katowicka: Trwa Msza ┼Ťw. podczas pielgrzymki m─Ö┼╝czyzn i m┼éodzie┼äc├│w do Piekar ┼Ül─ůskich. Przewodniczy abp Jan Romeo Paw┼éowski z WatÔÇŽ

RT @arch_katowicka: #abpSkworc w Piekarach: ┼Üwiat, kt├│ry znamy i kt├│ry od pokole┼ä budujemy, jego kultura i gospodarka, wszystko to, co do tÔÇŽ