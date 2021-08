EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 28.08.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma"(Mt 25, 14-30).

Kard. #Wyszyński był niestrudzonym rzecznikiem człowieka. Największą troską Prymasa Tysiąclecia był człowiek od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

RT @pdm_missio: „Misyjny budzik” to cykl audycji przygotowywanych razem z #RadioJasnaGóra. Program startuje 3 września. Ks. Maciej Będzińsk…

Pomoc @CaritasPolska trafia do afgańskich uchodźców kilkoma drogami. Najwięcej Afgańczyków dostaje się do krajów sąsiadujących. @CaritasPolska będzie tam pomagać we współpracy z pakistańskim oddziałem Caritas.

Więcej: https://t.co/m5hJAoxEeA fot. @CaritasPolska https://t.co/nozZiKqz58