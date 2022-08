EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 27.08.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma" (Mt 25, 14-30).

Ponawiane #JasnogórskieŚlubyNaroduPolskiego zawierają m. in. zobowiązanie do ochrony życia, nierozerwalności małżeństwa, umacniania rodziny, dbałości o pokój, sprawiedliwość, dobrych relacji sąsiedzkich i społecznych oraz walki ze społecznymi przywarami. https://t.co/YGTVIbpHCj

Prymas Polski odczytuje tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. To modlitwa w formie przyrzeczenia, autorstwa Prymasa Tysiąclecia. https://t.co/8yeRPmavfJ

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy [...]

[email protected] _Polski: Uroczystość NMP Częstochowskiej gromadzi nas z nadzieją, że jasnogórska ewangelizacja do życia w wolności synów Bożych będzie miała odzwierciedlenie w naszym życiu. Ewangelię głosi się skutecznie - mówi @Pontifex_pl - kiedy to samo życie przemawia. https://t.co/Kv1uuWBmr0

Abp Wojciech Polak @Prymas_Polski w homilii: Odnawiane co roku Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest bł. Stefan Kardynał Wyszyński, „wzywają nas do obrony życia, świętości małżeństwa i godności kobiety, zobowiązują do miłości i sprawiedliwości w życiu społecznym. https://t.co/O4c6iGYPkY