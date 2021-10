EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 25.10.2021

Tweet Episkopatu z 25.10.2021: ""RT @rzecznikKEPpl: Dzisiejszy #briefing odbędzie się w Sali Marconiego w Palazzo Pio, Piazza Pia 3 (siedziba @rwatykanskie), o godz. 13.30.…. """

RT @rzecznikKEPpl: Dzisiejszy #briefing odbędzie się w Sali Marconiego w Palazzo Pio, Piazza Pia 3 (siedziba @rwatykanskie), o godz. 13.30.…

RT @bpmsolarczyk: JEZUS CHRYSTUS dostrzegając w synagodze chorą kobietę i lecząc jej słabości, objawił moc BOGA i napełnił uzdrowioną nadzi…

Dzisiaj wizytę #AdLimina rozpoczyna czwarta grupa biskupów. https://t.co/blkQPjclZy

#BibliaNaDziś: "Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale" (Rz 8, 12-17).

Rok 2022 rokiem błogosławionego Stefana #Wyszyński.ego. @RadioLublin

s. Weronika Bendarz SSND, misjonarka z Peru: Na Światowy Dzień Misyjny (...) dzielimy się Bogiem, dzielimy się Jego mocą, Jego miłością.

RT @Abp_Gadecki: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego…

RT @JasnaGoraNews: Kaplica św.Jana Pawła II znajduje się między Wieczernikiem a Kaplicą Sakramentu Pokuty. Ta lokalizacja, zdaniem przeora…

RT @PiotrLibera: Dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień misyjny. Pamiętajmy w modlitwie o naszych misjonarkach i misjonarzach. Wspierajmy…

RT @Abp_Gadecki: W katedrze poznańskiej rozpoczęła się Msza Święta dziękczynną za beatyfikację #kardWyszyńskiego.

o. Tadeusz Jan Nowak OMI @pdm_missio: Niedziela Misyjna jest niezmiernie ważna, ponieważ podkreśla podstawową misję Kościoła. W rzeczywistości Kościół istnieje, aby głosić Ewangelię. Nie istnieje dla siebie ale dla świata, aby go zbawić. https://t.co/JkDOiz1mnC

RT @ksmgotowpolska: 📷 Dobiegły końca rekolekcje dla młodych z KSM @diecezjazg Czas na Twoje Gotów❗️

[email protected]_pl: W #ŚwiatowyDzieńMisyjny (...) z wdzięcznością pozdrawiam licznych misjonarzy - kapłanów, zakonników i zakonnice oraz wiernych świeckich - którzy poświęcają swoje siły w służbie Kościoła, płacąc osobiście - niekiedy wysoką cenę - za swoje świadectwo. https://t.co/bgQ7WCL5DG

[email protected]_pl przed modlitwą #AniołPański: Kiedy wiara jest żywa, modlitwa jest serdeczna: nie żebrze o grosze, nie sprowadza się do potrzeb chwili. A Jezusa, który może wszystko, trzeba prosić o wszystko. On nie może się doczekać, aby wylać swoją łaskę i radość do naszych serc. https://t.co/F9SVZGTaI8

[email protected]_pl przed #AniołPański: Zadajmy sobie pytanie: Jak wygląda moja modlitwa? Czy jest odważna, czy ma dobrą natarczywość Bartymeusza, czy wie, jak "zatrzymać" Pana, gdy przechodzi obok, czy też zadowala się formalnym pozdrowieniem Go od czasu do czasu, gdy sobie przypomnę? https://t.co/38fZodl6Sm

RT @pdm_missio: „Niedziela Misyjna jest pewnego rodzaju budzikiem dla naszych serc. Daje nadzieję, że kolejni misjonarze w imieniu Kościoła…

RT @pdm_missio: Pomoc z Papieskich Dzieł Misyjnych dociera do ok. 600 mln katolików na terenach misyjnych w kwocie 90 mln euro. Co roku do…

RT @BpIgnacyDec: W Niedzielę Misyjną uświadamiamy sobie, że Kościół z natury swojej jest misyjny, że każdy człowiek ochrzczony i bierzmowan…

RT @CaritasPolska: #ŚwiatowyDzieńMisyjny 🌍 Dziękujemy wszystkim misjonarzom, którzy niosą dobrą nowinę i braterską pomoc potrzebującym na…

RT @JasnaGoraNews: #Paulini na misjach posługują już od 1991 r. kiedy to pierwsi Ojcowie wyjechali do RPA. W 1997 zostali zaproszeni do pro…

