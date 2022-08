EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 25.08.2022

RT @JasnaGoraNews: 👣 Jak iść wspólną #droga do Chrystusa,zapraszać tych,co na peryferiach do #wspólnota, co znaczy być odpowiedzialnym za #…

RT @sdmgrzegorz: Wiara zrodzona z osobowego spotkania z Jezusem prowadzi do życia i posługi we wspólnocie Jego uczniów. Wierzę w Kościół Ch…

Pozdrawiam dzieci i młodzież, którzy przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Wiele z nich będzie mogło się uczyć dzięki otrzymanym od @CaritasPolska „Tornistrom pełnym uśmiechu”, które trafią też do uchodźców z Ukrainy–powiedział @Pontifex_pl podczas #AudiencjaGeneralna. https://t.co/ONDcoNvsSe

RT @niedziela_pl: 🙏 „Bóg dobry bierze mnie do siebie [...] Idę do nieba, do zobaczenia" - pisał Franciszek Kęsy w ostatnim liście do rodzin…