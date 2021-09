EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 24.09.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Po Mszy św. przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy udadzą się do grobów papieży, którzy towarzyszyli działalności #CCEE. Następnie odmówią modlitwę za #Europa przy grobie św. #JanPaweł2. https://t.co/RnsfDkEYpp

[email protected] _pl w homilii: Pomóżmy dzisiejszej Europie chorej na znużenie w odkryciu na nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa i Jego Oblubienicy. Możemy jedynie dać z siebie wszystko, aby to nieprzemijające piękno mogło zostać dostrzeżone. https://t.co/X8tvHwaCCM

[email protected]_pl w homilii: Wielu ludzi w Europie uważa, że wiara jest czymś już widzianym, że należy do przeszłości. Dlaczego? Ponieważ nie widzieli Jezusa działającego w ich życiu. I często nie widzieli Go, ponieważ nie ukazaliśmy Go wystarczająco poprzez nasze życie. https://t.co/8f10ZSRNPL