EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 24.06.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie" (Łk 1, 5-17). https://t.co/Ff2U7IkCCf

RT @ArchLodz: #abpRyś: Nie straćcie Jezusa z oczu w te wakacje! Patrzcie Mu się w oczy! Słuchajcie Go! Rozmawiajcie z Nim. Nic lepszego nie…

RT @Pontifex_pl: Droga wskazana przez Świętego Pawła w Liście do Galatów jest drogą cichej i posłusznej ufności, w poczuciu, że Duch Święty…

RT @BpmmMarek: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela: Boże naszych ojców, Ty powołujesz nas do bycia "głosem" w świecie. Pozwól nam p…

„Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego” to tytuł sympozjum naukowego, które organizowane jest przez Komisję #KEP ds. Misji, katedrę Misjologii @UKSW_Warszawa oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.

@pdm_missio zapraszają na Szkołę Animatorów Misyjnych I stopnia. Spotkanie będzie w formie online. W programie m. in. warsztaty, narzędzia misyjnej animacji, wykłady na temat @pdm_missio, świadectwa #misjonarze i filmy.

S. Radosława Podgórska FSK: Niewidoma Matka Elżbieta Czacka pokazuje, że powołanie do świętości jest dla każdego, że nie przeszkadza nam w drodze do świętości to, że jesteśmy słabi, że dotykamy naszej kruchości. Najważniejsze jest, jak ją przeżyjemy.

@beatyfikacja @MatkaCzacka https://t.co/mBYDFacXrP