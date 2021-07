EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 23.07.2021

NOWE Darmowe leki dla seniorów. Projekt ustawy poszerza grono uprawnionych. Niebawem trafi do Senatu

Darmowe leki trafią do szerszego grona seniorów. Do tej pory farmaceutyki przysługiwały grupie 75 plus w ramach rządowego programu. Ma to zmienić projekt ustawy, który zakłada, że leki za darmo otrzymają seniorzy od ukończenia 70 lat. Od kiedy i na jakich zasadach zmiany wejdą w życie?