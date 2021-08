EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 22.08.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @WyszynskiPL: Człowiek ma nadal uczłowieczać ziemię, przygotować ją do tego, by stała się istotnie godna Boga i nadawała się do życia lu…