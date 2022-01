EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 22.01.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ReligiaTVP: 👵👴 Świętujemy #dzieńbabci i #dzieńdziadka dlatego temat programu #RodzinnyEkspres to: "Dziadkowie, skarb w życiu rodziny".…

#BibliaNaDziś: "Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»" (Mk 3, 20-21).