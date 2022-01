EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 2.01.2022

[email protected]_pl: Nowy rok rozpoczyna się pod znakiem Matki. Spojrzenie macierzyńskie jest drogą do odrodzenia i rozwoju. Matki i kobiety patrzą na świat nie po to, by go wykorzystywać, ale po to, by miał on życie: patrząc sercem, udaje im się łączyć marzenia i konkrety. https://t.co/glxbUUc1X5