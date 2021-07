EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 20.07.2021

NOWE Zdrowie Polaków na ruszcie: dym z grilla szkodzi jak smog i papierosy!

Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym „narodowym sportem”. Z badań przeprowadzonych przez sondażownię KANTAR - na zlecenie jednej z sieci hipermarketów – wynika, że blisko 40 proc. Polaków sezon grillowy rozpoczęło już w maju. Jednak to na miesiące wakacyjne przypada kulminacyjny moment polskiej pasji do grillowania. Tymczasem badania dowodzą, że dym z grilla może nas truć podobnie do tego, jak truje nas smog czy... dym z papierosów!