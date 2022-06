EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 20.06.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Trwa nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w najbliższy piątek, 24 czerwca. Z inicjatywy Jana Pawła II jest to także dzień modlitw o świętość kapłanów.

W środę, 22 czerwca rozpocznie się X Światowe Spotkanie Rodzin, które będzie miało miejsce w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata. Przypomniał o tym @Pontifex_pl po niedzielnej modlitwie #AniołPański.

Abp Wojciech Polak @Prymas_Polski przewodniczył Mszy św. sprawowanej w Katowicach z okazji 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. https://t.co/jAw0U99nLG

RT @Pontifex_pl: Przyłączam się do apelu biskupów #Myanmar, aby społeczność międzynarodowa nie zapominała o mieszkańcach Birmy, aby szanowa…

RT @JasnaGoraNews: - By w wierze odkrywać inspiracje i siłę do podejmowania wciąż nowych i trudnych wyzwań, które niesie zmieniająca się sy…

RT @Pontifex_pl: W Ciele i Krwi Chrystusa odnajdujemy Jego obecność, Jego życie oddane za każdego z nas. On nie tylko pomaga nam, abyśmy mo…

Ojciec Święty Franciszek @Pontifex_pl po modlitwie #AniołPański wyraził solidarność z cierpiącym narodem ukraińskim. - Co ja robię dziś dla narodu ukraińskiego? Niech każdy odpowie sobie na to pytanie w swoim sercu - powiedział. #Angelus https://t.co/hNFHbTMoiB

Papież Franciszek @Pontifex_pl po modlitwie #AniołPański nawiązał m. in. do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się od 22 do 26 czerwca w Rzymie. Podziękował też tym, którzy organizują w tym samym czasie obchody lokalne. #TydzieńRodziny https://t.co/FQMIab2tBc