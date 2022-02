EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 20.02.2022 Newsroom 360

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 20.02.2022: ""Siódma Niedziela zwykła#BibliaNaDziś: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają" (Łk 6, 27-38). "".