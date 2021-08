EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 16.08.2021

"16.08.2021 na profilu EpiskopatNews pojawił się tweet: ""#BibliaNaDziś: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19, 16-22). "".

#BibliaNaDziś: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19, 16-22).

RT @Diecezja_DWP: ⛪ Mszą Świętą pod przewodnictwem @bpjgrzybowski na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 roku w Radzyminie zakończyły się di…

Abp Wojda o śp. abp. Hoserze 👇 https://t.co/FJfGfbgtfQ

RT @Greckokatolicki: Dziś na tej Świętej Górze Zjawlinnia niech każdy z nas odkryje swoje serce i w ciszy tej przepięknej Bożej przyrody us…

RT @Diecezja_DWP: 💬 Bp Kamiński: Niech Bóg prowadzi nas, nasz Naród, wszystkie instytucje, naszą codzienność drogami wzwyż. ⚔️ W Ossowie o…

RT @Pontifex_pl: #Módlmysięrazem za Haiti. Pragnę wyrazić bliskość drogim mieszkańcom tego kraju, poważnie dotkniętego trzęsieniem ziemi. N…

RT @ArchPoznan: Ważne jest nie tyle to, aby wygłaszać swoje opinie o Kościele, ile by tym Kościołem żyć – mówił @Abp_Gadecki w Biedrusku po…

RT @ReligiaTVP: W programie #OkiemWiary

➡ #WniebowzięcieNMP

➡ Rocznica ŚDM w Częstochowie 1991 r.

➡ Otwarcie Polskiego Domu Pielgrzyma Kró…

RT @ordynariat: – Życzę, abyście do arsenału polskiej armii nieustannie dokładali najważniejszą broń – to, co w języku wojskowym nazywa się…

RT @ReligiaTVP: Na Jasnej Górze trwa radosne świętowanie 30. rocznicy VI Światowych Dni Młodzieży, które pod przewodnictwem św. Jana Pawła…

RT @Pontifex_pl: #Módlmysięrazem za Afganistan, aby ustał szczęk broni i można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu. Tylko w ten spo…

RT @prymasowska: "Naszym przeznaczeniem nie są jakieś tajemnicze i magiczne zaświaty, ale sam Bóg" - mówił w #WniebowziecieNMP w Gnieźnie @…

[email protected]_pl: Maryja przypomina ci dzisiaj, że Bóg powołuje także ciebie do tego przeznaczenia chwały. To nie są puste słowa. Nie jest to wymyślony happy end, pobożna iluzja czy fałszywe pocieszenie. Nie, to jest czysta rzeczywistość, żywa i prawdziwa,jak Maryja wzięta do nieba. https://t.co/0HgkDB2xwI

[email protected]_pl przed modlitwą #AniołPański: To właśnie pokora jest sekretem Maryi. To właśnie pokora przyciągnęła do niej Boże spojrzenie. Oko ludzkie szuka wielkości i jest oślepione tym, co ostentacyjne. Bóg natomiast nie patrzy na pozory, ale na serce. https://t.co/hnEBcRl3xz

Na #JasnaGóra rozpoczynają się obchody 30. rocznicy #ŚDM w Częstochowie. https://t.co/DxEgLBZRIl

RT @ReligiaTVP: 🕊 Otrzymaliście ducha przybrania za synów - to hasło było ważnym drogowskazem dla uczestników #ŚDM w Częstochowie, których…

Abp Guzdek w homilii z okazji święta Wojska Polskiego: powinniśmy zabiegać, aby parafie były miejscem posługi myślenia oraz jednoczenia ludzi. https://t.co/d6jVrMqOmd

RT @BpIgnacyDec: W uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej razem Maryją wielbimy Boga za dar Jej wywyższenia w niebieskiej chwale. Maryja Wn…

RT @prymasowska: Transmisja 12:00 zapraszamy.➡️Katedra gnieźnieńska nosi wezwanie #WniebowzięciaNMP i w tym roku świętuje 90-lecie nadania…

RT @Diecezja_DWP: ❗Obchody 101. rocznicy ⚔ #BitwaWarszawska 🕤 O 9:30 w Ossowie bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył 🙏 Mszy Św. na tere…