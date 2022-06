EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 16.06.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Jutro ulicami polskich parafii przejdą procesje eucharystyczne. To okazja do wyznania wiary i publicznej manifestacji obecności Chrystusa na świecie i pośród nas.

RT @e_civitas: 🆕 Zapraszamy do przeczytania relacji z Gali rozdania 75. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.

[email protected] _pl do Polaków: Niech koncerty uwielbienia, odbywające się w tym świątecznym dniu w waszym kraju, rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, coraz głębiej doświadczali Jego miłości. (2) https://t.co/2MD3tYMdXW

[email protected] _pl do Polaków podczas #audiencjageneralna: Jutro obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina. (1) https://t.co/G6Obf7SG6G

RT @Abp_Jozef: Przed Panem Bogiem nie ma nic zakrytego - to powód do radości, bo skoro Bóg widzi wszystko, tzn. dostrzega także to, czego n…