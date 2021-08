EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 14.08.2021

NOWE Sanatorium i rehabilitacja po powikłaniach COVID-19. Dla kogo, co zrobić by z niej skorzystać: 14.08.2021

Naprzeciw ozdrowieńcom borykającym się z powikłaniami po COVID-19 wychodzi program rehabilitacji dla pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Trwa on od 2 do 6 tygodni, a pacjentami w tym czasie zajmują się lekarze i pielęgniarki. Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Samo istnienie programu nie wystarcza. Potrzebna jest jeszcze jego promocja, która pozwoli na dotarcie do świadomości pacjentów, dla których rehabilitacja jest niezbędna.