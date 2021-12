EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 13.12.2021

Wiara wciela się w konkretne życie. Nie jest abstrakcyjną, ogólną teorią. Dotyka nas osobiście i przemienia nasze życie.

Co zrobić? Wybierzmy coś konkretnego, nawet małego, dostosowanego do naszej sytuacji życiowej i zróbmy to, by przygotować się na #BożeNarodzenie – @Pontifex_pl https://t.co/CZZuZ8XesZ