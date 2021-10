EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 11.10.2021

W rozważaniu przed modlitwą #AniołPański @Pontifex_pl: Często robimy minimum, podczas gdy Jezus zachęca nas do maksimum! Ileż razy zadowalamy się wypełnianiem naszych obowiązków – przykazań i kilku modlitw – podczas gdy Bóg, który daje nam życie, prosi nas o impuls do życia! https://t.co/jtAsq3LnA3

[email protected]_pl: Rozeznawać. W tych dniach Jezus wzywa nas, do pozbycia się tego, co światowe, a także naszych zamknięć i powtarzających się wzorców duszpasterskich; do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. https://t.co/5JjAwnD08x