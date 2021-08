EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 11.08.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Piąte #OblężenieJasnejGóry. Mężczyźni u tronu Królowej – 18.09 mężczyźni z całej Polski będą pielgrzymować do @JasnaGoraNews. W programie: konferencje -#abpGrzegorzRyś, #bpArturWażny, świadectwa oraz jasnogórskie śluby mężczyzn. Więcej: https://t.co/V64thbOcxU https://t.co/LMil6ZiFXF

[email protected] _pl do Polaków: Niech Ta, którą czcicie jako Królową Polski, przyjmie wasz trud i wasze modlitwy, i z matczyną miłością niech strzeże was, waszych rodzin, Kościoła i całego narodu. https://t.co/Qyk9HEiS3C

[email protected]_pl do Polaków podczas #audiencjageneralna: Szczególne pragnę skierować wyrazy mojej duchowej bliskości do pielgrzymów, którzy w tym okresie, z różnych stron Polski, udają się na piechotę do Jasnogórskiego Sanktuarium, aby oddać cześć i zawierzać siebie Matce Bożej. https://t.co/4VB3lDBsEj