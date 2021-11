EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 9.11.2021? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @sdmgrzegorz: "Duchowość, która odrzuca świątynię jest fałszywa", dlatego trzeba się o nią troszczyć, by była zawsze czytelnym znakiem o…

#BibliaNaDziś: "Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo»" (J 2, 13-22). https://t.co/O5zhKkclbL

Ambulans do Szpitala w Maganzo…

RT @PomocKosciolowi: ‼Kryzys może doprowadzić do zamknięcia ponad 1500 szkół w #Liban.ie 🇱🇧. Koszt posłania dziecka do szkoły 👨‍🎓 to w tym…