EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 9.08.2022? Sprawdź u nas

Bp Piotr Turzyński zachęca do pielgrzymowania: Sierpień to czas pielgrzymowania. Chrześcijanie wędrują do miejsc świętych. W Polsce jest to pielgrzymowanie do Matki Bożej królującej na #JasnaGóra - cała Polska będzie wędrować na uroczystość Wniebowzięcia NMP i MB Częstochowskij. https://t.co/QlEcpwKJI5