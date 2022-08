EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 7.08.2022? Sprawdź u nas

[email protected] _pl po modlitwie #AniołPański: Z bólem przyjąłem wiadomosć o wypadku drogowym, do którego doszło wczoraj rano w Chorwacji. Niektórzy pielgrzymi polscy zmierzający do Medziugorie stracili życie, inni są ranni. Niech Maryja oręduje za nimi wszystkimi i ich rodzinami. https://t.co/kQvmEPvOsG

Świadomość, że Pan z miłością czuwa nad nami, nie upoważnia nas do snu, do tego, by pozwolić sobie na lenistwo! Wręcz przeciwnie, musimy być przebudzeni, czujni. Kochać to w rzeczywistości być uważnym na innych.