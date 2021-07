EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 7.07.2021? Sprawdź u nas

NOWE Te jeziora na Pomorzu musisz zobaczyć! Ależ tu pięknie! Tu wypoczniesz na łonie natury

Niedawno rozpoczął się jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku - mowa oczywiście o wakacjach. To właśnie w tym czasie szukamy wszędzie okazji do krótkiego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zastanawiasz się, gdzie warto się wybrać na urlop nad wodą na północy kraju? Zależy Ci na odpoczynku z dala od miejskiego gwaru? Mamy coś dla Ciebie! Północna część Polski to nie tylko morze, ale także rzeki i jeziora. Te ostatnie są świetną alternatywą dla osób, które uwielbiają wypoczywać nad wodą, jednak stronią od tłumów. Ze względu na trwające wakacje i zbliżające się urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, jakie jeziora warto odwiedzić na północy kraju. Pod lupę wzięliśmy województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Okazało się, że jest w czym wybierać! Oto miejsca nad wodą idealne na jednodniową wycieczkę w północnej Polsce!