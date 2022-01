EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 6.01.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @DiecezjaTarnow: #orszaktrzechkróli #Tarnów Bp Andrzej Jeż: Mędrcy są znakiem tego, że Bóg potrafi do każdego człowieka znaleźć drogę. P…

RT @Pontifex_pl: Magowie, po dotarciu do miejsca przeznaczenia padają na twarz i adorują Dzieciątko. Podróż wiary znajduje impuls i spełnie…

[email protected] _pl: Przypominam, że misja rozpoczyna się zawsze świadectwem osobistym każdego dnia. W związku z tym zachęcam do inicjatyw ewangelizacyjnych, które wyrastają z Epifanii. (...) Pozdrawiam #OrszakTrzechKróli, który dzisiaj będzie miał miejsce w Polsce! https://t.co/UsAvaoPc0r

[email protected] _pl po modlitwie #AniołPański: Dzisiaj moje myśli biegną ku Braciom i Siostrom do Kościołów Wschodnich katolickich i prawosławnych, którzy celebrują Boże Narodzenie. (...) Niech Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy oświeci Wasze wspólnoty! https://t.co/cfFBtcxmPA

[email protected] _pl przed modlitwą #AniołPański: Jeśli porzucimy nasze roszczenia do samowystarczalności, jeśli uczynimy siebie małymi wewnętrznie, wtedy na nowo odkryjemy cud adoracji Jezusa. Ponieważ adoracja wymaga pokory serca. https://t.co/KTiog6LXOT

[email protected]_pl w homilii: Mędrcy są w drodze do Betlejem. Ich pielgrzymka przemawia także do nas: jesteśmy wezwani, aby podążać ku Jezusowi, ponieważ On jest gwiazdą polarną, która rozświetla firmament życia i kieruje nasze kroki ku prawdziwej radości. https://t.co/IrLf17OmhJ