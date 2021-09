EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 4.09.2021? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Wiary Apostoła Piotra dla utwierdzania i kontynuowania dzieła Chrystusowego w Archidiecezji Białostockiej w miłości i w prawdzie – życzył przewodniczący Episkopatu @Abp_Gadecki w liście do nowego metropolity @BialArchi abp. Józefa Guzdka.

W archikatedrze białostockiej zakończył się uroczysty ingres abp. Józefa Guzdka. To szósty metropolita od utworzenia archidiecezji białostockiej. #ingres @BialArchi https://t.co/ZGe9BFdjsk

W imieniu Ojca Świętego Franciszka @Pontifex_pl uczestników uroczystości ingresu abp. Józefa Guzdka do katedry białostockiej pozdrowił nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. #ingres #abpJózefGuzdek @BialArchi https://t.co/4caP18ppmC

#AbpJózefGuzdek: Bóg potrzebuje naszej twórczej odwagi. Patrząc na św. Józefa, trzeba się od niego uczyć tego, abyśmy mogli przekształcić to wszystko co trudne w szansę. #homilia #ingres @BialArchi https://t.co/1cYb35LlSm

Po odczytaniu bulli Ojca Świętego Franciszka Nuncjusz Apostolski przekazał abp. Józefowi Guzdkowi pastorał i symbolicznie wprowadził go na katedrę arcybiskupów białostockich. @BialArchi #ingres #bpJózefGuzdek https://t.co/fL2TLZRLnO

W @BialArchi rozpoczyna się Msza św. połączona z ingresem do Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku nowego metropolity białostockiego abp. Józefa Guzdka.

