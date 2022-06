EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 4.06.2022? Sprawdź u nas

#BibliaNaDziś: "Poślę wam Ducha Prawdy, On doprowadzi was do całej prawdy" (Por. J 16, 7. 13).

RT @Pontifex_pl: Prosimy Pana o wiele rzeczy, ale często zapominamy prosić Go o to, co najważniejsze i co On chce nam dać: Ducha Świętego,…