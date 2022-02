EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 4.02.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Alacoque: "Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych". https://t.co/zEqacDz8ME

#BibliaNaDziś: "Każdym swym czynem oddał chwałę Świętemu i Najwyższemu, słowem uwielbienia z całego serca śpiewał hymny i umiłował Tego, który go stworzył" (Syr 47, 2-11).

RT @BpmmMarek: Pismo Święte wzywa do nawrócenia, przekazuje Boże słowo, ale opowiada też historie ludzkie, w których nierzadko widać skutki…

RT @OpiekunKalisz: Bp Jan Zając: „Każdy ojciec jest wezwany do tego, aby strzegł obecności Boga, Jego łaski, Jego przykazań w życiu małżeńs…

RT @ArchKrakowska: #abpMarekJędraszewski podczas porannej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II: Dzieje Kościoła to historia nieustannego…

RT @BpmmMarek: Pierwszy czwartek m-ca to okazja, aby dziękować Bogu za dar Eucharystii i za osoby, które przez sakrament święceń są posłane…

RT @Abp_Jozef: Pan Jezus posyłał uczniów aby Go zwiastowali, tzn. by ludzie patrząc na nich mogli dostrzec, co jest ważne w Bożych oczach.…