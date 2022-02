EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 3.02.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @BpmmMarek: Pierwszy czwartek m-ca to okazja, aby dziękować Bogu za dar Eucharystii i za osoby, które przez sakrament święceń są posłane…

RT @Abp_Jozef: Pan Jezus posyłał uczniów aby Go zwiastowali, tzn. by ludzie patrząc na nich mogli dostrzec, co jest ważne w Bożych oczach.…