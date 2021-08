EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 30.08.2021? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ArchLodz: W dniach od 9 do 11 września br. w Łodzi odbędzie się VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji Miasto Rewitalizacja. W ram…

RT @ArchWarszawska: "#PrymasWyszyński i #matkaCzacka to dwie wielkie postaci. Pandemia ich złączyła. Przesunięcie jednej beatyfikacji spraw…

RT @beatyfikacja: To już mniej niż dwa tygodnie. Do beatyfikacji pozostało 13 dni. https://t.co/E2AhvxqKYF

RT @ZbigniewBp: Ograniczenia wynikające z Dekalogu - oświecone prawdą Ewangelii - zawsze poprowadzą do życia. Do życia nowego. Do życia, kt…