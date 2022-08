EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 29.08.2022? Sprawdź u nas

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

#BibliaNaDziś: "Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał" (Mk 6, 17-29). https://t.co/7pueyas0Cw