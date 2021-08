EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 28.08.2021? Sprawdź u nas

NOWE Kąpieliska w woj. mazowieckim otwarte 28.08.2021 Lista

Przekonaj się, które kąpieliska w województwie mazowieckim są czynne dzisiaj (28.08.2021). W kraju sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.