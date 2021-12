EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 27.12.2021? Sprawdź u nas

#BibliaNaDziś: "To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się" (1 J 1, 1-4).

RT @kosciolmariacki: 'Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego'. #polskiestajenki #S…

RT @radiofara: #AbpAdamSzal: Podobnie jak pasterze przychodzimy, by uklęknąć, kontemplować Tajemnicę Wcielenia, by kontemplować Tajemnicę E…

RT @Pontifex_pl: Drodzy małżonkowie całego świata! Z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” zwracam się do was, aby, w tym szczególnym okres…

Ojciec Święty Franciszek @Pontifex_pl poinformował o publikacji listu do małżonków całego świata z okazji Roku Rodziny #AmorisLaetitia. - Napisałem go na to Boże Narodzenie dla Was. To znak bliskości i możliwość, aby rozważyć pewne sprawy - powiedział. #AniołPański https://t.co/Y3mRFViQPb