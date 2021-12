EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 22.12.2021? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @PomocKosciolowi: ‼ Ks. prof. W.#Cisło w @TV_Trwam @RadioMaryja: Dostaję📱telefony z #Liban.u, że paczki docierają do potrzebujących. #Be…

Delegat KEP ds. duszp. sportowców #BpMarianFlorczyk na przedświąt. spotkaniu ze sportowcami: Podkreślamy jak ważny jest sport, jak bardzo zbliża. Szczególnie jeśli ubierzemy go w wartości takie jak miłość, wzajemna odpowiedzialność, prawda, braterstwo. https://t.co/NJWdCUFjs8 https://t.co/B02PMcx16X

RT @Pontifex_pl: Podejmijmy konkretne postanowienie, które dostosowane jest do naszej życiowej sytuacji, i realizujmy je, przygotowując się…

Święta #BożeNarodzenie to czas, w którym powinniśmy szczególnie pamiętać o ubogich, opuszczonych i wykluczonych, bo wtedy najbardziej potrzebują wsparcia i życzliwego serca. Dla nich po raz piąty zostanie zorganizowana ogólnopolska Wigilia @CaritasPolska. https://t.co/WvkGo4uuco https://t.co/M1kDwZFK0A

RT @bpAndrzejCzaja: Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w Orszaku Trzech Króli, który przejdzie przez Opole 6 stycznia: rozpoczęcie pr…

RT @sdmgrzegorz: Spełniają się obietnice, słowa powiedziane przez Pana. Przez Maryję Ewangelia, żywy Jezus, dociera do tych, którzy całą sw…

RT @BpIgnacyDec: Maryja nawiedzając Elżbietę, przyniosła do niej Jezusa i siebie. Naśladujmy Maryję w obdarzaniu bliźnich naszą wiarą i mił…

RT @Abp_Jozef: Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się Chrystusem z innymi... Tak jak Bóg dał Go nam, jak dawała Go wszystkim Maryja…