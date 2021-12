EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 20.12.2021? Sprawdź u nas

#BibliaNaDziś: "Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie" (Łk 1, 26-38).