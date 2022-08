EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 19.08.2022? Sprawdź u nas

Tweet Episkopatu z 19.08.2022: ""W ramach licznych pielgrzymek zmierzających do Częstochowy poza konferencjami, modlitwą, czy uwielbianiem Pana śpiewem nie zabrakło promocji #ŚwiatoweDniMłodzieży.#PolskaPielgrzymuje. """

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

W ramach licznych pielgrzymek zmierzających do Częstochowy poza konferencjami, modlitwą, czy uwielbianiem Pana śpiewem nie zabrakło promocji #ŚwiatoweDniMłodzieży. #PolskaPielgrzymuje https://t.co/GexjOIflel

Zakończyła się 385. Piesza Pielgrzymka Kaliska i 31. Pielgrzymka Diecezji Kaliskiej na #JasnaGóra.

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/miv8Kt7vVt

[email protected] dziękuje za tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę.

#PolskaPielgrzymuje

https://t.co/ZcRWYMf0l9

RT @CaritasPolska: #ŚwiatowyDzieńPomocyHumanitarnej.

🌍 Wszystkim pracownikom humanitarnym na świecie, pragniemy życzyć siły i mocy do dokon…

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/pKptDPQmeI

Na Dróżkach Kalwaryjskich rozpoczęła się Procesja Zaśnięcia NMP z udziałem ponad 60 asyst i orkiestr dętych. https://t.co/iWQKct2XxY

RT @Stacja7pl: "Pielgrzymka jest po to, by się odnaleźć pod dłonią Boga i spotkać Boga. By odkryć to, czego Duch chce w naszym życiu dokony…

RT @DzieloPL: Dziś zakończenie obozu FDNT w Gnieźnie. Pięknym zwieńczeniem była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Prymasa Wojc…

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/gq86pJW1EV

RT @prymasowska: [email protected]_Polski do młodych: "Tylko miłość może ożywić wyschłe kości Kościoła. Mówicie to wszystkim, którzy są jak one – be…

RT @prymasowska: Pod hasłem „Jestem w Kościele” odbył się w dniach 16-19 sierpnia w Gnieźnie wakacyjny obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiącle…

RT @Sankt_Kalwaria: Przy Domku Matki Bożej rozpoczynają się #nieszpory, którym przewodniczy o. Francesco Patton, kustosz @custodiaTS. Obecn…

RT @TV_Trwam: Święcenia biskupie ks. Piotra Przyborka - już jutro od. godz. 10:00 w TV Trwam.

Głównym konsekratorem będzie ks. Abp Tadeusz…

RT @Pontifex_pl: Kochać jak Jezus, to znaczy służyć i dać swoje życie. Służyć znaczy nie stawiać na pierwszym miejscu własnych korzyści; wa…

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/aju2Hl6nCt

RT @DiecezjaTarnow: Uczestnicy 40. PPT na Jasną Górę w trzecim dniu modlą się i wspierają misje. Na szlaku są misjonarze i świeccy wolontar…

[email protected] zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest wyposażenie nowego szpitala w Ukrainie, którego budowę realizuje ukraiński Caritas Sambir-Drohobych. https://t.co/0ke1czBbBA

Jutro o godz. 10.00 odbędą się święcenia biskupie ks. Piotra Przyborka w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku @ArchiGdansk. https://t.co/JXBgXT3tsC https://t.co/9RnKaZyVcA

RT @Sankt_Kalwaria: - Tak oto dobiega końca moje pielgrzymowanie do Polski, do Krakowa. Cieszę się, że to zwieńczenie wizyty dokonuje się w…

RT @sdmgrzegorz: Przykazanie miłości Boga i bliźniego to przykazanie podwójnej miłości: podwójnej, a nie zastępczej.

