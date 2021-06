EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 19.06.2021? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @EpiskopatNews: Na #JasnaGóra przybyli przedstawiciele Komisji Maryjnej #KEP na czele z abp. Wacławem #Depo, by omówić plany m. in. per…

Na #JasnaGóra przybyli przedstawiciele Komisji Maryjnej #KEP na czele z abp. Wacławem #Depo, by omówić plany m. in. peregrynacji kopii obrazu #MBCzęstochowska, kultu #Niepokalane #Serce# #Maryi oraz @beatyfikacja @KardSWyszynski.

Rozpoczął się uroczysty ingres bp. Wętkowskiego do katedry @DiecWloclawek. W uroczystości biorą udział https://t.co/LJBs1qnztB. nuncjusz apostolski Polsce #abpPennacchio, Przewodniczący #KEP @Abp_Gadecki oraz @Prymas_Polski. Transmisję można śledzić na: https://t.co/4ErwDuV6es https://t.co/1EHlTugJf7

Dziś ingres bp. Krzysztofa Wętkowskiego do katedry @DiecWloclawek. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.00. Transmisja w @TV_Trwam Zapraszamy! https://t.co/vOSrJHvQbP

RT @JasnaGoraNews: #zKronik 19 VI 1957r. z Rzymu z kopią Cudownego Obrazu #MatkaBoża przeznaczoną do peregrynacji po polskich parafiach pow…

#BibliaNaDziś: "Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?" (Mt 6, 24-34).

RT @misyjne_pl: Jan Paweł II to papież przełomu i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Chociaż nie był pierwszym, który w nauczaniu dotykał…