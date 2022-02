EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 19.02.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @BialArchi: Od godz. 13.00 do 16.00 w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce Eucharystyczny Dzień Skupienia. #Eucharystia https:…

"Być chrześcijaninem dzisiaj" to temat kolejnego spotkania z cyklu Kongres Młodzieży Polonijnej online @KongresP. Początek - dziś o godz. 15.00.

O modlitwę o pokój prosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski @Abp_Gadecki m. in. w apelu do księży z 12 lutego oraz w liście do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy z 14 lutego br.

https://t.co/UQeVZu1ebM

https://t.co/PMaNvN7F6b https://t.co/g04uE2UfE0