EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 17.12.2021? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Dziś 85. urodziny papieża Franciszka @Pontifex_pl. Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszej modlitwie, aby dobry Bóg dał mu siły do sprawowania posługi piotrowej.

[email protected], szczególnie w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, pomaga potrzebującym rodzinom w Betlejem i Strefie Gazy. Realizuje m. in. projekty adresowane do najuboższych oraz do osób z niepełnosprawnościami. https://t.co/AgnKh7HPFa