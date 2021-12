EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 15.12.2021? Sprawdź u nas Newsroom 360

Tweet Episkopatu z 15.12.2021: ""Prośmy, by św. Józef nauczył nas jak w dzisiejszym, zagmatwanym świecie, wśród trosk i zabiegania pielęgnować milczenie i modlitwę, by lepiej wsłuchiwać się w głos Boga - powiedział @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polaków podczas #AudiencjaGeneralna. . """