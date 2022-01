EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 15.01.2022? Sprawdź u nas

Tweet Episkopatu z 15.01.2022: ""#BibliaNaDziś: "Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim" (Mk 2, 13-17). """

#BibliaNaDziś: "Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim" (Mk 2, 13-17).

RT @niedziela_pl: W #katedrze gnieźnieńskiej odprawiono w piątek Mszę św. dziękczynną w 60. rocznicę święceń kapłańskich abp. seniora Józef…

RT @KUL_Lublin: Historia życia ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego, którego podczas Holokaustu jako żydowskiego chłopca Jakuba Hersza Grinera u…

#Zdjęcia z dzisiejszej sesji „O synodalności ekumenicznie” organizowanej przez @agencja_KAI są dostępne na #flickr #EpiskopatNews. https://t.co/UINRvegb0o https://t.co/hzqrXfN3qe

My komunikujemy, ale nie rozmawiamy. Dajemy komunikaty, ale nie słuchamy tego, co mówi inna osoba. To jest duża praca, która powinna być wykonana – powiedział #abpTadeuszWojda podczas spotkania z synodalnymi delegatami w Gdańsku.

RT @sdmgrzegorz: Tym, co ocala człowieka w najgłębszych pokładach jego duszy jest wiara. Jeśli jest to wiara w Jezusa, to ON z całą mocą ca…

RT @Pontifex_pl: Nawet jeśli wszystkie ludzkie drzwi byłyby zaryglowane, drzwi Boga są zawsze otwarte. #Modlitwa

12 i 13 stycznia w centrum @CaritasPolska w Warszawie obradowała #KomisjaDuszpasterstwaKEP. Było to pierwsze spotkanie Komisji w nowym składzie. @bpAndrzejCzaja https://t.co/WU6Nbv57dv https://t.co/ewMpTwpL0f

RT @BpIgnacyDec: Bóg w codziennej liturgii przypomina nam, że Chrystus jest dla nas pierwszym Uzdrowicielem. Sami garnijmy się do Niego, al…

RT @ArchiGdansk: Modlitwa pozwala nam "zajrzeć" w wielkie tajemnice Boga i doświadczyć pokoju w swoim sercu. Abp Tadeusz #Wojda.

Dzisiaj o godz. 15.00 w Warszawie - sesja poprzedzająca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: „O synodalności ekumenicznie”. Zapraszają: Katolicka Agencja Informacyjna oraz Rada KEP ds. Ekumenizmu. Więcej: https://t.co/CiMV7NAY8a https://t.co/GaGEMr69qz

RT @Abp_Jozef: Misją chrześcijan jest być niczym czterech bohaterów dzisiejszej Ewangelii, przynoszących do Chrystusa człowieka sparaliżowa…

RT @bpmsolarczyk: JEZUS CHRYSTUS ofiarował ewangelicznemu paralitykowi nie tylko fizyczne zdrowie, ale przede wszystkim uzdrowił chorobę je…

Ustanowiony 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski #DzieńJudaizmu w Kościele katolickim w Polsce uświadamia nam, gdzie są korzenie chrześcijaństwa - mówi bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem #KEP. Więcej: https://t.co/9ogDyg4kaW #wideo https://t.co/u07gkJOwdF

#BibliaNaDziś: "Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy»" (Mk 2, 1-12).

RT @rzecznikKEPpl: Dzisiaj z wizytą kolędową w Biurze Prasowym KEP @EpiskopatNews i Biurze Rzecznika był bp Artur Miziński, który pobłogosł…

RT @ArchiGdansk: W najnowszym, noworocznym odcinku serii "Biskup też człowiek" gościem Patrycji Hurlak jest abp Tadeusz #Wojda, metropolita…

RT @DiecezjaBielsko: …W treści dokumentu, który jest odpowiedzią na pozew nie powinny się znaleźć pytania dotyczące orientacji seksualnej P…

RT @BpmmMarek: Jezus mówi: "Wstań, weź swoje nosze i chodź". Wyzdrowiałeś. Wstań i idź! Jezus nie dokonuje tego, posługując się jakimś wymy…

RT @ArchKrakowska: Dokładnie5⃣8⃣ lat temu papież Paweł VI podpisał bullę z nominacją Karola Wojtyły na metropolitę krakowskiego📜@ArchKrakow…

