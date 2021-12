EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 13.12.2021? Sprawdź u nas

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 13.12.2021: ""Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy#BibliaNaDziś: "Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie" (Ps 85 (84), 8). "".

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy #BibliaNaDziś: "Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie" (Ps 85 (84), 8).

Jutro w Kościele w Polsce - dzień modlitw za ofiary stanu wojennego. https://t.co/ZwV0bGzvRI https://t.co/pgMx17NL4e

Wiara wciela się w konkretne życie. Nie jest abstrakcyjną, ogólną teorią. Dotyka nas osobiście i przemienia nasze życie.

Co zrobić? Wybierzmy coś konkretnego, nawet małego, dostosowanego do naszej sytuacji życiowej i zróbmy to, by przygotować się na #BożeNarodzenie – @Pontifex_pl https://t.co/CZZuZ8XesZ

#Adwent jest po to, by zatrzymać się i zadać sobie pytanie, jak przygotować się do #BożeNarodzenie. Jesteśmy zajęci wszystkimi przygotowaniami, prezentami i rzeczami, które przemijają, ale zapytajmy, co zrobić dla Jezusa i dla innych! – @Pontifex_pl przed modlitwą #AniołPański https://t.co/KtUM0cWxYJ

Życie każdego ma misję. To dar, którym obdarza nas Pan i prosi nas: odkryj, kim jesteś i pracuj, aby spełnić marzenie, które jest Twoim życiem!

Każdy z nas ma misję do wykonania. Nie bójmy się więc zapytać Pana: co mam zrobić? – mówił @Pontifex_pl przed modlitwą #AniołPański https://t.co/MIwhksZE29

